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Факти / Україна

Матч Динамо- Брюгге: у Києві обмежать роботу метро

У Києві 13 серпня можуть обмежити роботу трьох станцій метро у зв’язку з футбольним матчем.

Матч Динамо- Брюгге: у Києві обмежать роботу метро

У Києві 13 серпня о 20.30 на стадіоні НСК Олімпійський відбудеться матч між київським Динамо та бельгійським Брюгге.

У зв’язку з цим робота станцій метро Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого може бути обмежена.

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У столичному метро можливе закриття на вхід для пасажирів станції Олімпійська перед початком футбольного матчу та станцій Олімпійська, Палац спорту і Площа Льва Толстого після його закінчення.

До слова, раніше Факти ICTV писали, де дивитися Динамо – Брюгге.

Джерело: Київський метрополітен 

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