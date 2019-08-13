У Києві 13 серпня можуть обмежити роботу трьох станцій метро у зв’язку з футбольним матчем.
У Києві 13 серпня о 20.30 на стадіоні НСК Олімпійський відбудеться матч між київським Динамо та бельгійським Брюгге.
У зв’язку з цим робота станцій метро Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого може бути обмежена.
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У столичному метро можливе закриття на вхід для пасажирів станції Олімпійська перед початком футбольного матчу та станцій Олімпійська, Палац спорту і Площа Льва Толстого після його закінчення.
До слова, раніше Факти ICTV писали, де дивитися Динамо – Брюгге.
Джерело: Київський метрополітен
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