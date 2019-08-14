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Факти / Україна

Україна скасувала короткострокові візи зі Співдружністю Домініки

Кабмін затвердив угоду, що регламентує скасування короткострокових візи зі Співдружністю Домініки.

Україна скасувала короткострокові візи зі Співдружністю Домініки

Кабінет міністрів України затвердив угоду з Співдружністю Домініки про скасування короткострокових віз до 90 днів.

Читайте: Зеленський пропонує безвіз з низкою країн для розвитку медичного туризму

Громадяни України та Домініки зможуть в’їжджати, перебувати, перетинати територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Раніше Факти ICTV писали, що Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для громадян України.

Фото: Dreamstime

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