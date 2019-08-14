Кабмін затвердив угоду, що регламентує скасування короткострокових візи зі Співдружністю Домініки.
Кабінет міністрів України затвердив угоду з Співдружністю Домініки про скасування короткострокових віз до 90 днів.
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Громадяни України та Домініки зможуть в’їжджати, перебувати, перетинати територію держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
Раніше Факти ICTV писали, що Шрі-Ланка скасувала оплату за візу для громадян України.
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