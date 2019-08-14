З нагоди Дня незалежності окремі категорії соціально незахищених киян отримають матеріальну допомогу.

З нагоди святкування Дня незалежності 336 430 киян отримають матеріальну допомогу від міської влади.

– Кияни 21 пільгової категорії отримають допомогу. Також одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у Києві. Виплати становитимуть від 280 до 500 грн, – розповіла заступник голови КМДА Марина Хонда.

Матеріальну допомогу у розмірі 500 грн отримають:

діти-сироти та діти, над якими встановлено опіку чи піклування

кияни – члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у Революції Гідності, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України

кияни – члени сімей осіб, загиблих та члени сімей померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО

кияни – члени сімей осіб та члени сімей киян, які добровільно забезпечували загинули або пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (зокрема здійснення волонтерської діяльності)

праведники Бабиного Яру

репресовані особи, яких у подальшому було реабілітовано, та членам їх сімей, яких примусово було переселено

учасникам народного ополчення в Києві, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року

батькам, матерям загиблих військовослужбовців строкової військової служби.

У розмірі 330 грн:

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які одержують соціальну пенсію відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення

особи, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

особи, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

У розмірі 300 грн:

кияни, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час Революції Гідності

кияни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО та киянам − бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сходу України.

Також матеріальну допомогу у розмірі 290 грн буде надано киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час Революції гідності.

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Матеріальну допомогу у розмірі 280 грн виділять:

киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження під час Революції Гідності

непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів

особам, які є одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

особам, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг відповідно до постанови Кабміну Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

непрацюючим працездатним особам, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку

особам, які є одержувачами щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу на догляд за нею.

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