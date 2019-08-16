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Факти / Україна

Суд РФ відмовив в апеляції ще п’ятьом українським морякам

Московський міський суд РФ не задовольнив апеляцію ще п’ятьох українських моряків щодо продовження арешту.

Суд РФ відмовив в апеляції ще п’ятьом українським морякам

Адвокат Микола Полозов повідомив, що Московський міський суд РФ під час закритого засідання розглянув апеляції на продовження арешту іще п’ятьох українських моряків.

– Суд апеляційної інстанції залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою щодо другої групи військовополонених українських моряків без зміни, – написав Полозов.

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Таким чином під арештом до 24 жовтня знаходитимуться українці:

  • Володимир Терещенко;
  • Сергій Цибізов;
  • Андрій Оприско;
  • Андрій Шевченко;
  • Роман Мокряк.

Апеляцію щодо наступної групи полонених українських моряків планують розглянути 21 серпня.

До слова, адвокат Микола Полозов вважає, що українських моряків можуть звільнити до жовтня 2019 року.

Джерело: Микола Полозов

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