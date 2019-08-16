Московський міський суд РФ не задовольнив апеляцію ще п’ятьох українських моряків щодо продовження арешту.

Адвокат Микола Полозов повідомив, що Московський міський суд РФ під час закритого засідання розглянув апеляції на продовження арешту іще п’ятьох українських моряків.

– Суд апеляційної інстанції залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою щодо другої групи військовополонених українських моряків без зміни, – написав Полозов.

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Таким чином під арештом до 24 жовтня знаходитимуться українці:

Володимир Терещенко;

Сергій Цибізов;

Андрій Оприско;

Андрій Шевченко;

Роман Мокряк.

Апеляцію щодо наступної групи полонених українських моряків планують розглянути 21 серпня.

До слова, адвокат Микола Полозов вважає, що українських моряків можуть звільнити до жовтня 2019 року.

Джерело: Микола Полозов