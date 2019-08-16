Біля берегів Камеруну пірати викрали моряків, серед них У МЗС України підтвердили цю інформацію.
У територіальних водах Камеруну на два торговельних судна напали пірати та викрали членів екіпажів.
Посадовець у камерунському порті Дуала повідомив, що було викрадено 17 моряків.
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Міністерство закордонних справ України підтверджує захоплення в полон піратами українського моряка.
– Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб’єктами вживає заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка, – заявив спікер департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Нагадаємо, моряк, що утримувався в Лівії з 2016 року, повернувся в Україну.
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