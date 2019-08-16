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Факти / Україна / Політика

ЦВК визначила переможця виборів на проблемному 210 окрузі

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в окружному виборчому окрузі №210.

ЦВК визначила переможця виборів на проблемному 210 окрузі

За рішенням Центральної виборчої комісії на 210 ОВО обраним народним депутатом України визнали Бориса Приходька.

ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО №210, визнавши обраним народним депутатом України Приходько Б.В., – повідомили у Центрвиборчкомі.

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Крім того, ЦВК постановила визнати дії окружної виборчої комісії №210 протиправними.

ЦВК постановила визнати дії окружної виборчої комісії на 210 окрузі, які були вчинені 16 серпня 2019 року, і ухвалені за їхніми результатами рішення без законних на те підстав, протиправними, але такими, що не викликають правових наслідків, – додали в ЦВК.

Нагадаємо, раніше ЦВК розпустила окружну виборчу комісію на 210 виборчому окрузі.

Джерело: ЦВК

Фото: ЦВК

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