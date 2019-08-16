Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в окружному виборчому окрузі №210.
За рішенням Центральної виборчої комісії на 210 ОВО обраним народним депутатом України визнали Бориса Приходька.
ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО №210, визнавши обраним народним депутатом України Приходько Б.В., – повідомили у Центрвиборчкомі.
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Крім того, ЦВК постановила визнати дії окружної виборчої комісії №210 протиправними.
ЦВК постановила визнати дії окружної виборчої комісії на 210 окрузі, які були вчинені 16 серпня 2019 року, і ухвалені за їхніми результатами рішення без законних на те підстав, протиправними, але такими, що не викликають правових наслідків, – додали в ЦВК.
Нагадаємо, раніше ЦВК розпустила окружну виборчу комісію на 210 виборчому окрузі.
Джерело: ЦВК
Фото: ЦВК