За рішенням Центральної виборчої комісії на 210 ОВО обраним народним депутатом України визнали Бориса Приходька.

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Крім того, ЦВК постановила визнати дії окружної виборчої комісії №210 протиправними.

ЦВК постановила визнати дії окружної виборчої комісії на 210 окрузі, які були вчинені 16 серпня 2019 року, і ухвалені за їхніми результатами рішення без законних на те підстав, протиправними, але такими, що не викликають правових наслідків, – додали в ЦВК.