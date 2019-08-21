В Україні 21 серпня переважно суха погода.
21 серпня короткочасний дощ та гроза очікуються лише на заході України.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний – до 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, а на узбережжі морів до 21°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 21 серпня
Вдень спекотно – від 28° до 33°.
У Києві сьогодні буде сонячно та сухо.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, а вдень 30-32°.
До слова, погода на День незалежності буде переважно сухою і сонячною.
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