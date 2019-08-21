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Факти / Україна

Погода в Україні на 21 серпня (КАРТА)

В Україні 21 серпня переважно суха погода.

Погода

21 серпня короткочасний дощ та гроза очікуються лише на заході України.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний – до 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, а на узбережжі морів до 21°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 21 серпня

Вдень спекотно – від 28° до 33°.

У Києві сьогодні буде сонячно та сухо.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, а вдень 30-32°.

До слова, погода на День незалежності буде переважно сухою і сонячною.

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