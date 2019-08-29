До початку роботи депутатів Верховної Ради IX скликання в парламентській їдальні оновили меню.

У буфеті Верховної Ради до початку роботи депутатів IX скликання оновили меню.

Найдорожча страва – філе слабосоленої сьомги – 174 гривень. Найбюджетніші із салатів – з селери і моркви та кунжутом – 21,55 грн і з помідорів, огірків і перцю – 25,09 грн.

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Борщ з яловичиною обійдеться нардепам у 45,67 грн, порція котлет зі свинини – 55,44 грн, котлета по-київськи – 46,49 грн. Кава коштує 20 грн.



















Чим годують депутатів IX скликання в їдальні Ради – меню та ціни / 5 фотографий

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