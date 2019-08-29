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Факти / Україна

Чим годують депутатів IX скликання в їдальні Ради – меню та ціни

До початку роботи депутатів Верховної Ради IX скликання в парламентській їдальні оновили меню.

меню в Верховной Раде

У буфеті Верховної Ради до початку роботи депутатів IX скликання оновили меню.

Найдорожча страва – філе слабосоленої сьомги – 174 гривень. Найбюджетніші із салатів – з селери і моркви та кунжутом – 21,55 грн і з помідорів, огірків і перцю – 25,09 грн.

Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання

Борщ з яловичиною обійдеться нардепам у 45,67 грн, порція котлет зі свинини – 55,44 грн, котлета по-київськи – 46,49 грн. Кава коштує 20 грн.

  • меню в Веоховной Раде
  • меню в Верховной Раде
  • меню в Верховной Раде
  • меню в Верховной Раде
  • меню в Веоховной Раде
  • меню в Верховной Раде
  • меню в Верховной Раде
  • меню в Верховной Раде
Чим годують депутатів IX скликання в їдальні Ради – меню та ціни / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, хто очолив фракції у Верховній Раді IX скликання.

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