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3 600 грн на продукти і 140 грн на відпочинок: на що витрачають гроші українці

Щомісяця українське домогосподарство витрачає в середньому близько 3 592 грн продукти харчування та безалкогольні напої.

продукты

Українське домогосподарство витрачає щомісяця 3 592 грн на їжу і 408 грн на здоров’я.

Читайте: Як купити продукти в супермаркеті за копійки

На що і скільки в середньому витрачають гроші українці:

Оплата житла, комунальних послуг – 1 719 грн.

Одяг та взуття – 467 грн.

Транспорт – 361 грн.

Тютюн – 180 грн.

Ресторани і готелі – 173 грн.

Відпочинок і культура – 140 грн.

Освіта – 121 грн.

Алкогольні напої – 104 грн.

Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні дорожчають плоди з городу.

Джерело: Державна служба статистики

Фото: Dreamstime

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