Щомісяця українське домогосподарство витрачає в середньому близько 3 592 грн продукти харчування та безалкогольні напої.
Українське домогосподарство витрачає щомісяця 3 592 грн на їжу і 408 грн на здоров’я.
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На що і скільки в середньому витрачають гроші українці:
Оплата житла, комунальних послуг – 1 719 грн.
Одяг та взуття – 467 грн.
Транспорт – 361 грн.
Тютюн – 180 грн.
Ресторани і готелі – 173 грн.
Відпочинок і культура – 140 грн.
Освіта – 121 грн.
Алкогольні напої – 104 грн.
Раніше Факти ICTV писали, чому в Україні дорожчають плоди з городу.
Джерело: Державна служба статистики
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