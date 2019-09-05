В Україні цього року очікується рекордний врожай зернових, через це можуть впасти ціни на хліб. Але з овочами ситуація зворотна. Через кліматичні зміни та неврожай на капусту, помідори, огірки та цибулю цінники ростуть щотижня. Не дивлячись на те, що зараз розпал сезону і вдалий час для збирання врожаю, а на полицях вже цьогорічна продукція.

Шалені зливи ще на початку літа залили теплиці із сезонними овочами на Закарпатті, врожай було цілком втрачено. Згодом те, що було на полях знищував потужний град. Але зараз погода стабільно тепла і сприятлива для збирання врожаю, який вже активно триває.

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Дефіциту білокачанної можна не боятися бо врожай добрий, на відміну від ледь не одного з важливих компонентів смачного українського борщу – часника.

Непогода та неврожай: чому ростуть ціни на овочі

Із часником в Україні давні проблеми. В сезон його багато, а от у міжсезоння він взагалі може зникнути з полиць через складнощі зберігання.

От і заполонив полиці українських маркетів китайський часник. Є проблеми і з іншими складовими борщу та салату. Кріп, наприклад, вже цього літа на цілий місяць повністю зникав із продажу.

Зараз ціни на кріп зростають в середньому на 5% щотижня, а от справжнім лідером цінових стрибків цього року несподівано стала українська картопля. Тут теж внесла свої корективи погода, тож картоплю довелося вести з Білорусі.

Картоплею цього врожаю фермери радять запасатися протягом двох наступних тижнів і вже не чекати, що наступного року вона впаде у ціні.

В Україні склалася парадоксальна ситуація. Овочі борщового набору відмовляються вирощувати великі агрокомпанії, а лише переважно дрібні фермери. То ж і ціни на них ніхто не регулює.

От і вродили цього року саме зернові та олійні культури, у них рекордний врожай. Тож можна очікувати, що трохи подешевшає олія, а хліб принаймні не подорожчає.

А от з фруктами ситуація ще гірша ніж з городиною. Врожай яблук, для прикладу, після минулорічного рекорду скоротився ледь не вдвічі, тож і ціни стрибнули.

Цьогорічні зміни клімату відбувалися ледь не за найгіршим сценарієм останнього сторіччя. Кліматологи радять вже зараз починати адаптувати українське сільське господарство до кліматичних змін, які стають все більш непередбачуваними. Інакше неврожайні сезони на різні аграрні культури стануть у нас практикою.

Нагадаємо, лікарі запевняють, що у картоплі міститься підвищений рівень крохмалю, який у ротовій порожнині провокує виділення молочної кислоти, яка розм’якшує емаль зубів.