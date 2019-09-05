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Факти / Україна / Політика

Рябошапка назвав кандидатів на посаду своїх заступників

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що у нього вже є два претенденти на посади заступників.

Руслан Рябошапка

Серед заступників нового генерального прокурора не буде Костянтина Кулика.

– Уже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поруч із собою. Це не Костянтин Кулик, — зазначив він.

ЧитайтеЩотижня: Рябошапка анонсував регулярні посадки чиновників

Також генпрокурор зазначив, що серед його заступників точно буде Віталій Касько.

Прізвища інших він пообіцяв оприлюднити незабаром.

Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.

Джерело: РБК-Україна

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