Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що у нього вже є два претенденти на посади заступників.

Серед заступників нового генерального прокурора не буде Костянтина Кулика.

– Уже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поруч із собою. Це не Костянтин Кулик, — зазначив він.

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Також генпрокурор зазначив, що серед його заступників точно буде Віталій Касько.

Прізвища інших він пообіцяв оприлюднити незабаром.

Раніше Факти ICTV писали, що Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.