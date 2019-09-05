Фігурант справи МН17 Володимир Цемах після звільнення зможе повернутися в “ДНР”.
Прокурор Олег Пересада заявив, що свідку у справі МН17 Володимиру Цемаху дозволили повернутися на непідконтрольну Києву територію за місцем реєстрації.
– Ймовірно, що він втече, ховатиметься від слідства, – заявив він.
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Пересада зазначив, що прокуратура заперечувала проти задоволення клопотання адвоката Цемаха, оскільки були встановлені не всі співучасники.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Володимира Цемаха.
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