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Факти / Україна

Цемах повернеться в “ДНР” – прокуратура

Фігурант справи МН17 Володимир Цемах після звільнення зможе повернутися в “ДНР”.

цемах

Прокурор Олег Пересада заявив, що свідку у справі МН17 Володимиру Цемаху дозволили повернутися на непідконтрольну Києву територію за місцем реєстрації.

– Ймовірно, що він втече, ховатиметься від слідства, – заявив він.

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Пересада зазначив, що прокуратура заперечувала проти задоволення клопотання адвоката Цемаха, оскільки були встановлені не всі співучасники.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Володимира Цемаха.

Джерело: Громадське

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