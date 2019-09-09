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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО-2020: дати проведення тестування

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня.

ЗНО-2020: дати проведення тестування

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив дати проведення тестування  у 2020 році.

Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Основна сесія оцінювання з 11 предметів пройде з 21 травня по 15 червня.

  • Математика – 21 травня;
  • Українська мова та література – 26 травня;
  • Фізика -28 травня;
  • Іспанська, німецька та французька мови – 1 червня;
  • Англійська мова – 2 червня;
  • Історія України – 4 червня;
  • Біологія – 9 червня;
  • Географія – 11 червня;
  • Хімія – 15 червня.

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Оголошення результатів з математики та фізики буде представлено до 12 червня; з української мови та літератури, історії України та іноземним мовам – до 20 червня; з біології, хімії та географії – до 24 червня.

Раніше Факти ICTV писали, чи потрібно здобувати вищу освіту.

Джерело: УЦОЯО

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