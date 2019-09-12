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Факти / Україна

На Донбасі загинули двоє українських військових

В зоні проведення ООС внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

На Донбасі загинули двоє українських військових

На Донбасі під час ворожого обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, несумісні з життям.

Крім того, в штабі ООС повідомили, що ще один український військовий отримав важке поранення.

Читайте: Спортзал під кулями: тренування морпіхів на фронті

Всього протягом доби 11 вересня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню.

Раніше Факти ICTV писали, що 10 вересня шість бійців ЗСУ постраждали під обстрілами.

Фото: military_tv_ua

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