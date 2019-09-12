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Факти / Україна / Суспільство

Що постить в Instagram Міс Україна 2019 Маргарита Паша – яскраві фото

Маргарита Паша стала Міс Україна 2019. Добірку найбільш гарячих фото нової Міс Україна 2019 зібрали Факти ICTV.

Що постить в Instagram Міс Україна 2019 Маргарита Паша – яскраві фото

Міс Україна 2019 стала 24-річна харків’янка Маргарита Паша.

Вона виступала під номером 15. Саме ця красуня приміряла коштовну корону переможниці та представить Україну на 69-му конкурсі Міс світу 2019, який відбудеться в грудні в Таїланді.

Читайте: Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша

Ми зібрали для вас найкрасивіші фото нової Міс Україна 2019.

Що постить в Instagram Міс Україна 2019 Маргарита Паша – яскраві фото / 9 фотографий

Нагадаємо, минулого року Міс Україна 2018 стала Леоніла Гузь з Херсонщини.

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