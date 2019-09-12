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Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша

Титул Міс Україна 2019 і право представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси Міс світу завоювала Маргарита Паша. Дівчина також отримала призові 400 тис. грн.

Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша

12 вересня в фіналі всеукраїнського конкурсу краси Міс Україна 2019 змагалися 24 учасниці із різних регіонів.

Переможницею конкурсу стала 24-річна харків’янка Маргарита Паша.

Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша / 6 фотографий

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У 2018 році вона отримала ступінь магістра за спеціальністю Менеджмент, наразі дівчина є студенткою Київського інституту міжнародних відносин за спеціальністю Міжнародне право.

– Я майстер спорту з художньої гімнастики, спорт – це невід’ємна частина мого життя, – розповідає про себе дівчина.

Вона любить допомагати діткам, і називає себе філантропом. Виграти конкурс Міс Україна було дитячою мрією Маргарити.

 

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Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

Нагадаємо, минулого року Міс Україна 2018 стала Леоніла Гузь з Херсонщини.

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