Кабінет міністрів України планує з наступного року поступово зменшувати податки та зробити їх рівними для всіх платників.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що уряд прагне якомога ефективніше витрачати кожну копійку платника податків.

– Податки потрібно поступово зменшувати, але робити їх рівними для всіх, тому що неправильно, коли податки високі, а платить їх незначна частина бізнесу, — зазначив Гончарук.

Видатки на оборону зростуть до 245,8 млрд грн, а мінімальна зарплата зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.

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Доповнений законопроект про Держбюджет подадуть до 2 листопада. Загалом доходи в бюджет складуть 1,079 трлн грн, а дефіцит буде розміром 2,09%.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 млрд грн.

Проект бюджету передбачає, що в скарбницю надійде 5 млрд грн від приватизації.

Нагадаємо, 15 вересня Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради проект Держбюджету на 2020 рік під №2000.