Російська компанія Транснефть виплатила Укртраснафті частину компенсації за поставку неякісної нафти. ‎

За останні пʼять місяців Транснефть перевела на рахунок української компанії €3,5 млн компенсації за потрапляння неякісної нафти з підвищеною кількістю хлорорганічних речовин в українську ділянку трубопроводу Дружба.

– Укртранснафта щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії разом з міжнародної сюрвеєрською компанією SGS, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти в українську ділянку , – зазначено в повідомленні.

Ця сума не кінцева, бо російська компанія продовжує резервувати потужності Укртранснафти.

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Розмір компенсації визначається в рамках угод між компаніями і залежить від залишку обсягів неякісної нафти в транспортній системі України станом на перше число кожного місяця, в день, коли російська компанія резервує потужності Укртранснафти.

До слова, 25 квітня 2019 року Укртранснафта вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу Дружба через відмову прийому російської сировини із підвищеним вмістом хлорорганіки.

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу Укртранснафті вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину.

Джерело: Нафтогаз