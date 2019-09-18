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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Маркарова назвала умови для змін до бюджету-2020

Зміни до бюджету України на 2020 рік можуть внести після перегляду макропрогнозу і пропозицій народних депутатів.

Оксана Маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що є два критерії, за якими можуть вносити зміни в бюджет України на 2020 рік.

По-перше, це можуть бути пропозиції народних депутатів, які стануть основою бюджетних висновків.

Якщо їх проголосують, то бюджет-2020 повернуть Кабінету міністрів на доопрацювання.

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По-друге, можливі зміни після перегляду макропрогнозу, який повинен відбутися між першим і другим читанням.

– Якщо буде переглянутий макропрогноз між двома читаннями, відповідно це змінить доходи, і ці зміни можуть потягнути за собою додаткові, які ми обговорюватимемо з народними депутатами, – підсумувала Маркарова.

До слова, проект бюджету-2020 збираються представити Верховній Раді 20 вересня.

Джерело: 112 Україна

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