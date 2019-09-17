Державний бюджет 2020 року у цифрах. Як зміниться життя українців та куди йтимуть кошти – у матеріалі Фактів ICTV.

Проект державного бюджету на 2020 рік внесли на розгляд парламенту. Кабмін встиг вкластись у термін, встановлений президентом, і подав документ до 15 вересня.

Та міністри наголошують – це попередній варіант і до другого читання цифри ще можуть змінитись.

А ще прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував нововведення – це останній проект бюджету на рік. Надалі планується розподіляти кошти на три років вперед.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як розподілять кошти у бюджеті на 2020 рік.

Що кажуть експерти про бюджет 2020?

Думки експертів розділились – одні називають новий бюджет “холодним душем” для населення, а інші – консервативним документом. Експерт Європейського аналітичного центру Вадим Бардась відмічає – новий бюджет розрахований, виходячи з помірно-консервативного прогнозу.

– Досить помірний план зростання видаткової та дохідної частин бюджету – на 5,2%. Бюджет без особливих нюансів, які б не відповідали майбутній ситуації в економіці. Немає надзвичайно завищених показників.

Він зазначає, якщо цьогорічне зростання передбачалось на рівні 10-12%, а зараз воно виконане на 6%, то на наступний рік немає завищених очікувань, бо закладено 5,2%.

У економіста Олексія Куща інша думка, він називає бюджет “холодним душем” як для населення, так і для інвесторів.

– Одна справа говорити про зростання економіки на 5-7%, а інша – розписати це в реальних цифрах. Інвестори побачать, що це буде не бюджет зростання, а бюджет проїдання і погашення боргів.

Основні показники

У нинішній версії бюджету економічне зростання закладене на рівні 3,3%. В той час як очікування Світового банку – 3,4%.

Але Гончарук наголосив – до другого читання приріст ВВП буде закладено на рівні 5%, як і обіцяв Кабмін, щоб за п’ять років встигнути зрости на 40%.

Доходи у бюджет зростуть на 53 млрд і становитимуть – 1 трлн 79,5 млрд грн. Однак інфляція, закладена Нацбанком, становитиме 6-6,5%, отож різниця з поточним роком незначна.

І знову пікові виплати

На виплату державного боргу та його обслуговування держава витратить 421,6 млрд грн – майже 40% доходів країни доведеться сплатити за минулі кредити, а в розрахунку на кожного жителя – це близько 10 тис. грн з особи.

А це, в свою чергу, може позначитись на курсі валют, зазначає експерт Вадим Бардась:

– Цей процес може мати вплив на валютний ринок – може бути незначна зміна валютного курсу в бік підвищення. Але девальвації вище 10% ми не відчуємо.

Хоча в уряді запевнили – проблем з виплатами не буде. Новий борг Кабмін планує взяти у розмірі 383 млрд грн – 242 млрд внутрішніх запозичень і 141 млрд – зовнішніх. Міністр фінансів при цьому зазначила, що запозичення будуть від офіційних кредиторів, таких як МВФ, ЄС, Світовий банк.

В цілому боргове навантаження мають намір зменшити до 46,7% від ВВП країни. Один із способів – зменшення дефіциту держбюджету до 2,09% від ВПП.

Які цифри важливі для пересічного українця?

Серед важливих для населення показників – мінімальна зарплата. Вона зросте на 550 грн порівняно з 2019 роком і становитиме 4 723 грн.

Хоча економічний експерт Олексій Кущ скептично ставиться до такого зростання:

– Якщо економічне зростання планують у 5%, закладати мінімальну зарплату потрібно було трохи більшу. Реально уряд не розраховує отримати таке зростання, а тому страхує себе такими показниками, – впевнений експерт.

Мінімальну пенсію перераховуватимуть тричі: у січні – 1 638 грн, у липні – 1 712 грн та у грудні – 1 769 грн. Порівняно з поточним роком вона зросте на 8%.

А прожитковий мінімум, який впливає на більшість показників основних державних соціальних гарантій, зокрема і субсидії, становитиме: у січні – 2 027 грн, у липні – 2 118 грн, а у грудні – 2 189 грн.

– Соціальна складова досить помірно зростає для уникнення розбалансування на валютному ринку. Тому що значне зростання оплати праці в умовах можливого зниження темпів економічного зростання та можливого зниження продуктивності праці може викликати інтенсивне зростання валютного курсу, – каже Бардась.

Відчутно знизяться видатки на субсидії. 47,6 млрд планують видати у 2020 році, а у 2019 році цей показник становив 55,95 млрд. Хоча серед позитивного, відзначає експерт, вводиться окрема стаття на соціальний захист малозабезпечених і багатодітних сімей – 56 млрд грн, тоді як минулого року виділили всього 1 млрд.

– Можна сказати, що це бюджет з посиленим соціальним захистом, – коментує економіст.

Що очікувати від курсу долара?

Всі показники в бюджеті закладались з розрахунку долара на рівні 28,2 грн.

Але міністр фінансів наголосила – курс в бюджет ще не закладався, це курс з макропрогнозу, а тому все ще може змінитись.

– Якщо дійсно в бюджеті закладається курс на рівні 28,2, то буде продовжуватись політика штучної девальвації в межах 15% в інтересах експортерів. В цивілізованих країнах така девальвація за такий період часу називається катастрофічним обвалом курсу, – впевнений економіст Андрій Новак.

До речі, в бюджеті на 2019 рік курс валюти закладений на рівні 29,4 грн.

Приватизація без марних сподівань

Прогноз на надходження від приватизації складає лише 5 млрд грн. Лише, бо це істотно менше, ніж у попередні роки. У 2019 році на цю статтю закладали 17 млрд грн. Втім, виконано було 1-2% від плану.

Новий уряд анонсував приватизацію великих підприємств, як-от Укрпошти, державних банків, Укрзалізниці.

– Уряд заклав найбільш імовірні об’єкти, які будуть користуватись попитом серед потенційних покупців. Якщо будуть сприяти макроекономічна ситуація та інвестиційне середовище, то за можливості уряд зможе залучити і більше. Відповідно, збільшити доходи до рівня планових у разі невиконання інших показників, – вважає Бардась.

Хто отримає найбільше?

Пріоритетними, як і в 2020 році, стали оборона та безпека. Уряд виділить 245,8 млрд грн, а це на 33,8 млрд більше, ніж у поточному році. Але найбільше грошей – 290 млрд грн– все ж піде на Міністерство соціальної політики.

На медицину направлять 136,4 млрд грн, збільшивши цю статтю на 10 млрд. А на освіту збільшать видатки на 7,7 млрд – 136,4 млрд.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу складуть 8,6 млрд грн.

На дороги та інфраструктуру виділять, за словами міністрів, рекордну суму – 74,4 млрд грн.

Найближче пленарне засідання, на якому уряд презентує свій бюджет – 20 вересня. Тож вже скоро Рада зможе розглянути пропозицію міністрів та винести вердикт. А на друге читання оновлений документ мають внести до 2 листопада. Вже тоді дізнаємось точний план уряду та його цілі на найближчий рік.

Лілія Ященко