Представників СММ ОБСЄ не пропустили через кордон в окупованому Петровському на Донбасі.

Двоє бойовиків відмовили співробітникам ОБСЄ в проїзді в село Петрівське.

Також двічі на блокпосту на захід від села Верхнешироковського троє бойовиків знову відмовили команді місії в проїзді. Своє рішення вони аргументували тим, що в цьому районі ведуться роботи.

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За словами співробітників ОБСЄ, цивільні транспортні засоби продовжували перетинати блокпост.

До речі, 18 вересня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі.

Джерело: ОБСЄ