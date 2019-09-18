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Факти / Україна / Політика

Видно перші ознаки готовності Кремля до деескалації на Донбасі – Глава МЗС

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі.

Видно перші ознаки готовності Кремля до деескалації на Донбасі – Глава МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко побачив перші, попередні ознаки деескалації на Донбасі.

– Ми зробили кілька кроків в односторонньому порядку з нашого боку, щоб припинити вогонь, і ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військових від прямої лінії фронту в трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт.

Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати повинні захищатися. Зрештою, частота бомбардувань значно знизилася, і число загиблих, відповідно, зменшилося, – сказав Пристайко.

Він наголосив, що конфлікт на Донбасі не може бути припинено за рахунок поступок у питанні територій.

– Ми не здамо українську територію і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, наприклад, як це сталося в Молдові з Придністров’ям.

Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це неможливо, нам потрібно буде вдатися до інших засобів, про які зараз говорити ще рано, – додав голова МЗС.

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Пристайко переконаний, що змінити ситуацію допоможуть переговори в нормандському форматі, до яких можуть бути залучені Британія і США.

– Якщо ми скоро побачимо прогрес у нормандської процесі, то ми будемо вживати нових заходів, щоб змінити нинішню динаміку. Але це не означає, що ми діятимемо на самоті.

Ми будемо залишатися в діалозі з нашими партнерами і пропонувати зміни, які, сподіваємося, принесуть велику ефективність процесу, – додав він.

До слова, Вадим Пристайко розповів про формулу Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Джерело: Die Welt

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