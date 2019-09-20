Дніпровський районний суд Києва заарештував на 60 діб ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасу Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

Обвинуваченого взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 280 тис. грн.

Прокурор просив про взяття під варту, бо у підозрюваного немає усталених соціальних зв’язків і постійного місця проживання.

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Белько зізнався, що навмисне блокував міст.

Прокуратура, посилаючись на свідків, повідомила, що обвинувачений здійснював постріли і загрожував життю тих, хто рухався мостом.

Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Через це на кілька годин міст Метро був перекритий.