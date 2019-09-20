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Факти / Україна

Суд заарештував “мінера” моста в Києві

Дніпровський районний суд Києва заарештував на 60 діб ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

Суд заарештував “мінера” моста в Києві

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасу Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

Обвинуваченого взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 280 тис. грн.

Прокурор просив про взяття під варту, бо у підозрюваного немає усталених соціальних зв’язків і постійного місця проживання.

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Белько зізнався, що навмисне блокував міст.

Прокуратура, посилаючись на свідків, повідомила, що обвинувачений здійснював постріли і загрожував життю тих, хто рухався мостом.

Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Через це на кілька годин міст Метро був перекритий.

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