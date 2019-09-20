Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Указ №710/2019 про призначення Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України опублікований на сайті Офісу президента.

Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України.

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До слова, у липні 2019 року Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

У 2013 році Валерій Євдокимов був начальником управління адміністрації Державної прикордонної служби.

Має звання генерал-майора.

Нагадаємо, раніше посаду голови Служби зовнішньої розвідки обіймав Владислав Бухарєв.