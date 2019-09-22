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Факти / Україна

Україна і Туреччина визнаватимуть водійські посвідчення обох країн

Під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу домовилися про взаємне визнання країнами водійських посвідчень.

Водій і поліцейський

Водійські посвідчення України планують визнати в Туреччині, а в нашій країні визнаватимуть відповідні турецькі документи.

Такої домовленості досягли під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу.

Аваков сподівається, що угоду про визнання водійських посвідчень підпишуть найближчим часом.

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Також на зустрічі обговорювали співпрацю України і Туреччини у боротьбі з тероризмом.

До слова, Україна і Туреччина розпочали спільну розробку безпілотника нового покоління.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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