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Факти / Україна

Україна і Туреччина створили підприємство з виробництва високоточної зброї

Спільне підприємство України та Туреччини готується до створення безпілотного апарату нового покоління.

Україна і Туреччина створили підприємство з виробництва високоточної зброї

Україна та Туреччина розпочали спільне виробництво високоточної зброї. Нове підприємство було створено держкомпанією Укрспецекспорт, що входить до складу Укроборонпрому, та турецькою компанією Baykar Defence.

Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотника нового покоління, що здатен вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

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Зазначається, що сучасне озброєння створюватиметься для власних армій України та Туреччини.

Нагадаємо, в Україні пройшли випробування турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2, які закупили для Збройних сил України.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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