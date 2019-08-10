Спільне підприємство України та Туреччини готується до створення безпілотного апарату нового покоління.

Україна та Туреччина розпочали спільне виробництво високоточної зброї. Нове підприємство було створено держкомпанією Укрспецекспорт, що входить до складу Укроборонпрому, та турецькою компанією Baykar Defence.

Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотника нового покоління, що здатен вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

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Зазначається, що сучасне озброєння створюватиметься для власних армій України та Туреччини.

Нагадаємо, в Україні пройшли випробування турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2, які закупили для Збройних сил України.