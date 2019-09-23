Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Верховній Раді України зареєстрували альтернативний законопроект про столицю.

Команда Віталія Кличка розробила альтернативний законопроект про столицю, що вже зареєстрований у Верховній Раді.

– Там чітко прописано, що у киян має залишитись право обирати владу в своєму місті. І ця влада повинна бути підзвітною і відповідальною тільки перед киянам, а не призначатися згори, – зазначив мер.

Йдеться про проект закону про внесення змін до закону про столицю України – місто-герой Київ 2143-1 від 19.09.2019 року.

На думку Кличка, нардепи мають ознайомитися із законопроектами про столицю, почитати їх, а не ухвалювати з “турбореактивністю”.

Читайте: Відновити самоврядування в Києві: у Слузі народу представили законопроект про столицю

Він зазначив, що обидва проекти мають бути представлені на громадське обговорення, дискусію з експертами і тільки після цього виноситися на голосування в парламенті.

Раніше перший заступник голови фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що політсила готує зміни в законодавстві Про столицю України. За його словами, столиці необхідно повернути самоврядування.