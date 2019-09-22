Представники партії Слуга народу запропонували нову концепцію альтернативного законопроекту про столицю.

Народний депута від Слуги народу Олександр Ткаченко презентував ідею створення загальноміської платформи для дискусій в українській столиці – Інститут Києва. В ідеї закладені ключові смисли альтернативного закону Про Київ – столицю України.

Також була представлена ініціатива об’єднання міських громад.

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За словами Ткаченка, метою нової версії закону є відновлення самоврядування в Києві.

Нардеп зазначив, що у столиці є достатня кількість громадських ініціатив і необхідно їх об’єднати, щоб вони “стали голосом всього міста”.

– Тому ми ініціюємо створення платформи, яка стане для них своєрідним think tank (Аналітичним центром – Ред.), і допомагатиме для комунікації на благо міста, – сказав Ткаченко.

Раніше перший заступник голови фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що політсила готує зміни в законодавстві Про столицю України. За його словами, столиці необхідно повернути самоврядування.