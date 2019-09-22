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Факти / Україна

Відновити самоврядування в Києві: у Слузі народу представили законопроект про столицю

Представники партії Слуга народу запропонували нову концепцію альтернативного законопроекту про столицю.

ткаченко

Народний депута від Слуги народу Олександр Ткаченко презентував ідею створення загальноміської платформи для дискусій в українській столиці – Інститут Києва. В ідеї закладені ключові смисли альтернативного закону Про Київ – столицю України.

Також була представлена ініціатива об’єднання міських громад.

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За словами Ткаченка, метою нової версії закону є відновлення самоврядування в Києві.

Нардеп зазначив, що у столиці є достатня кількість громадських ініціатив і необхідно їх об’єднати, щоб вони “стали голосом всього міста”.

– Тому ми ініціюємо створення платформи, яка стане для них своєрідним think tank (Аналітичним центром – Ред.), і допомагатиме для комунікації на благо міста, – сказав Ткаченко.

Раніше перший заступник голови фракції партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що політсила готує зміни в законодавстві Про столицю України. За його словами, столиці необхідно повернути самоврядування.

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