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Факти / Україна / Політика

Князєв спростував інформацію про затримання екс-дружини

Сергій Князєв спростував інформацію, яка з’явилася у ЗМІ про те, що його колишня дружина Вікторія намагалася перевезти в Польщу незадекларовану велику суму євро.

Князєв спростував інформацію про затримання екс-дружини

Глава Національної поліції України  Сергій Князев заявив, що він та його колишня дружина стали жертвами інформаційної атаки.

– Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю, – заявив Князєв.

Колишня дружина Князєва працює в будівельній компанії, яку очолює Вадим Каган.

– Вони дійсно перетинали разом кордон. Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, що належить йому.

Зазначені грошові кошти отримані в результаті продажу торгового приміщення в центрі столиці, – наводить деталі Князєв.

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В автомобілі перебували український і європейський партнери Кагана, а також найнятий співробітник фірми – Вікторія Князєва, яка працює у компанії не перший рік.

– З собою у дамській сумочці вона мала особисті кошти і готівку на відрядження в сумі €2,1 тис., які не зацікавили правоохоронців, – додав він.

Нагадаємо, Зеленський закликав українців звертатися на гарячу лінію НАБУ щодо випадків корупції.

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