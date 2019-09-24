Сергій Князєв спростував інформацію, яка з’явилася у ЗМІ про те, що його колишня дружина Вікторія намагалася перевезти в Польщу незадекларовану велику суму євро.

Глава Національної поліції України Сергій Князев заявив, що він та його колишня дружина стали жертвами інформаційної атаки.

– Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю, – заявив Князєв.

Колишня дружина Князєва працює в будівельній компанії, яку очолює Вадим Каган.

– Вони дійсно перетинали разом кордон. Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, що належить йому. Зазначені грошові кошти отримані в результаті продажу торгового приміщення в центрі столиці, – наводить деталі Князєв.

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В автомобілі перебували український і європейський партнери Кагана, а також найнятий співробітник фірми – Вікторія Князєва, яка працює у компанії не перший рік.

– З собою у дамській сумочці вона мала особисті кошти і готівку на відрядження в сумі €2,1 тис., які не зацікавили правоохоронців, – додав він.

Нагадаємо, Зеленський закликав українців звертатися на гарячу лінію НАБУ щодо випадків корупції.