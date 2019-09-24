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Факти / Україна

Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції

Сергій Князєв подав у відставку з посади голови Національної поліції України.

Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції

Керівник Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подає у відставку.

Відповідну заяву він направив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

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– Це справа мого життя, але я ухвалив рішення подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади і сам для себе вважаю, що це мій крок, як голови поліції, це крок європейської держави. Цей час настав. Честь маю, – заявив Князєв.

Проте за відставку Князєва спочатку повинен проголосувати Кабінет міністрів України.

Раніше Сергій Князєв спростував інформацію, яка з’явилася у ЗМІ про те, що його колишня дружина Вікторія намагалася перевезти в Польщу незадекларовану велику суму євро.

Фото: Нацполіція

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