Керівник Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подає у відставку.

Відповідну заяву він направив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

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– Це справа мого життя, але я ухвалив рішення подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади і сам для себе вважаю, що це мій крок, як голови поліції, це крок європейської держави. Цей час настав. Честь маю, – заявив Князєв.