Сергій Князєв подав у відставку з посади голови Національної поліції України.
Керівник Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подає у відставку.
Відповідну заяву він направив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
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– Це справа мого життя, але я ухвалив рішення подати у відставку. Я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади і сам для себе вважаю, що це мій крок, як голови поліції, це крок європейської держави. Цей час настав. Честь маю, – заявив Князєв.
Проте за відставку Князєва спочатку повинен проголосувати Кабінет міністрів України.
Раніше Сергій Князєв спростував інформацію, яка з’явилася у ЗМІ про те, що його колишня дружина Вікторія намагалася перевезти в Польщу незадекларовану велику суму євро.