ФБР США заарештувало рядового, який хотів взяти участь у війні в Україні і підірвати офіс одного з американських ЗМІ.
Федеральне бюро розслідувань заарештувало Джарретта Вільяма Сміта, який пропонував напасти на офіс одного з провідних американських ЗМІ і підірвати його.
Також чоловік шукав ультраправі угруповання, аби воювати за них в Україні.
За інформацією ФБР, Сміт підтримував контакт з Крейгом Ленгом, який їздив в Україну, аби воювати.
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Вони також обговорювали створення вибухових пристроїв.
Сміт хотів створити автомобіль-вибухівку, за допомогою якого здійснив би атаку на офіс одного з американських ЗМІ.
До слова, ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька заарештували на 60 діб.