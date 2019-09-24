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Факти / Україна

У США заарештували військового, який хотів воювати в Україні

ФБР США заарештувало рядового, який хотів взяти участь у війні в Україні і підірвати офіс одного з американських ЗМІ.

Військовий США

Федеральне бюро розслідувань заарештувало Джарретта Вільяма Сміта, який пропонував напасти на офіс одного з провідних американських ЗМІ і підірвати його.

Також чоловік шукав ультраправі угруповання, аби воювати за них в Україні.

За інформацією ФБР, Сміт підтримував контакт з Крейгом Ленгом, який їздив в Україну, аби воювати.

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Вони також обговорювали створення вибухових пристроїв.

Сміт хотів створити автомобіль-вибухівку, за допомогою якого здійснив би атаку на офіс одного з американських ЗМІ.

До слова, ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька заарештували на 60 діб.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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