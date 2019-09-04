Раїса Богатирьова, після понад 5 років переховування за кордоном повернулася в Україну, але радість від повернення на рідну землю була недовгою. Прямо в аеропорту її затримали правоохоронці. Дві ночі в СІЗО, Печерський суд і застава в 6 млн грн., яку вніс нардеп Вадим Новинський – і екс-міністр охорони здоров’я на волі. Щоправда все це під зобов’язання не покидати країну і з’являтися на всі засідання суду.

З літака і до слідчого ізолятору. Так почалось повернення на батьківщину колишнього міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

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Під час проходження паспортного контролю у прикордонників спрацювала база даних. Богатирьова двічі була міністром охорони здоров’я, віце-прем’єром і навіть секретарем РНБО.

А ще крім кар’єрного злету, вона вразила всіх стрімкими метаморфозами зовнішності. Пішла у відпустку, а повернулася зовсім іншою людиною.

Богатирьова пояснювала все здоровим харчуванням, але мало хто в це вірив. Схоже, тут не обійшлося без пластичних хірургів.

Богатирьова запам’яталася ще й авторитарним стилем управління. У Міністерстві охорони здоров’я досі про неї ходять легенди.

Колишня очільниця МОЗу виїхала за кордон 2014 року, одразу після втечі Януковича. Точно так, як і її шеф, через окупований Крим до Росії.

Після втечі Богатирьову майже одразу почали шукати українські правоохоронці. Її підозрюють у привласненні 6 млн грн. з держбюджету. На посаді міністра вона прикривала схеми із закупівель вакцин та туберкуліну у фірми власного сина.

Правоохоронці розпочали заочне провадження. В 2015 році суд виніс рішення взяти Богатирьову під варту.

Майно екс-міністра заарештували, а воно було чималеньким: 3 квартири в столиці, апартаменти в Ялті та 3 будинки під Києвом.

Судове засідання по Богатирьовій розпочалося тільки по обіді наступного дня після прильоту. У залі сиділо два її сини, а також група підтримки з колишніх регіоналів. Усі відмовилися спілкуватися з пресою.

Сама ж Раїса Богатирьова посміхалася та випромінювала оптимізм. Сказала, що про підозру знала, але офіційно її не отримувала. Повернулася, мовляв, як тільки стала на ноги після лікування.

Що це за лікування тривалістю у 5 років, не пояснює. Перебування в окупованому Криму Богатирьова заперечує і відверто глузує з правоохоронців. Однак суддя на це не зважила і задовольнила клопотання прокуратури.

Екс-очільниця Мін’юсту Лукаш сама була в подібній ситуації. Її правоохоронці після майже 2 років пошуків затримали у власному будинку за підозрою в розкраданні бюджетних коштів. Заставу за неї вніс той же колишній регіонал Новинський.

Як і Лукаш, Богатирьова вже наступного дня вийшла з СІЗО, її зобов’язали здати закордонні паспорти і з’являтися за викликом до слідчого.

Богатирьова не могла не знати про можливий арешт. Схоже, вона була впевнена, що все завершиться добре, адже дивним чином нещодавно Голосіївський райсуд столиці виніс рішення закрити справу екс-міністра.

Раїса Богатирьова – не єдина чиновниця часів Януковича, яка повернулася до України після зміни влади. До неї це зробили колишній заступник глави президентської Адміністрації Андрій Портнов та екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Другий навіть вже встиг обратися до нового парламенту, де буде займатися гуманітарною політикою.

Провадження проти Портнова, Лукаш та Кузьміна вже давно припинені або мляво розслідуються, на це ж розраховує і Богатирьова.

Але є ще один момент, який можливо спонукав колишню очільницю МОЗу повернутися до України. Громадські активісти кажуть, що вона може спробувати повернути собі почесне місце в звичних схемах розпилу медичних грошей після відставки Уляни Супрун.

Уляна Супрун не втрималася, на своїй фейсбук-сторінці вона розмістила карикатуру про тарганів, які повертаються попри гучні заяви правоохоронців про успіхи.

За 5 років після Революції гідності ніхто з топ-чиновників часів Януковича так і не сів за грати за вироком суду. Провадження або розвалювалися, або закривалися.

Нагадаємо, Богатирьова виробляла в підвалах таблетки з крохмалю.