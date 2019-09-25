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Факти / Україна

Зеленський обговорив з Лавровим російсько-українські відносини

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Зеленський обговорив з Лавровим російсько-українські відносини

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку розмову в Нью-Йорку на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом на честь очільників держав – учасників 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Читайте: Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів – Зеленський в ООН

Трамп і Зеленський обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин.

Раніше Факти ICTV писали, що представники адміністрації Дональда Трампа намагалися перешкодити йому зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: ТАСС

Фото: Офіс Президента

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