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Факти / Україна / Політика

МОН змінить підхід до фінансування університетів

У Міністерстві освіти та науки (МОН) України планують фінансувати університети в залежності від якості їх роботи.

МОН змінить підхід до фінансування університетів

Очільниця МОН Ганна Новосад розповіла про фінансові зміни, які планують зробити із закладами вищої освіти.

– Ми хочемо змінити підхід до фінансування, який стимулюватиме університети до відповідальності за ті кошти, які вкладає у них держава.

Ми б хотіли вибудувати певний набір індикаторів, за якими будемо перевіряти успішність того чи іншого університету – працевлаштування випускників, місце університету в рейтингах, активність у міжнародній діяльності, – сказала Новосад.

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Вона додала, що наразі держава утримує велику кількість університетів незалежно від того, наскільки якісною є їх робота.

– З одного боку гроші на фінансування здаються достатніми, а з іншого – на таку велику мережу їх замало, – сказала вона.

Раніше Факти ICTV публікували інтерв’ю з однією з наймолодших в українському уряді очільницею МОН Анною Новосад.

Джерело: ВВС Україна

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