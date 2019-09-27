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У Львові повідомили про замінування аеропорту – пасажирів евакуювали

Невідомі особи повідомили про замінування аеропорту у місті Львів.

У Львові повідомили про замінування аеропорту – пасажирів евакуювали

27 вересня о 10.45  надійшло повідомлення про замінування міжнародного  аеропорту Львів ім. Данила Галицького.

Наразі пасажирів тимчасово евакуйовано з приміщення аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки та кінологи, які перевіряють повідомлення.

Рейс в Анталію затримується, посадку на інші рейси поки що не переносять.

Читайте: Дзвінки про “мінування”: яке покарання і як змінили процедуру реагування

Раніше невідомі “замінували” аеропорти у Києві, Львові та Одесі.

Фото: Ігор Зінкевич

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