Невідомі особи повідомили про замінування аеропорту у місті Львів.
27 вересня о 10.45 надійшло повідомлення про замінування міжнародного аеропорту Львів ім. Данила Галицького.
Наразі пасажирів тимчасово евакуйовано з приміщення аеропорту. На місці події працюють вибухотехніки та кінологи, які перевіряють повідомлення.
Рейс в Анталію затримується, посадку на інші рейси поки що не переносять.
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Раніше невідомі “замінували” аеропорти у Києві, Львові та Одесі.
Фото: Ігор Зінкевич
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