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Факти / Україна / Політика

Курт Волкер подав у відставку – ЗМІ

Американські ЗМІ повідомили про відставку Курта Волкера з посади спецпреда США з питань України.

Курт Волкер подав у відставку – ЗМІ

Курт Волкер подав у відставку з посади спеціального представника США з питань України.

Першою про відставку Волкера написала газета Університету штату Арізона The State Press. Волкер є виконавчим директором Міжнародного інституту лідерства Маккейна при цьому університеті.

Повідомляється, що Волкер зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, щоб оголосити про свою відставку.

Читайте: Волкер: Готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу

Цю інформацію також підтверджують три джерела каналу CNN.

У Держдепартаменті про відставку Волкера не заявляли.

Нагадаємо, Волкер заявив, що США готові приєднатись до нормандського формату.

Фото: Dreamstime

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