Американські ЗМІ повідомили про відставку Курта Волкера з посади спецпреда США з питань України.

Курт Волкер подав у відставку з посади спеціального представника США з питань України.

Першою про відставку Волкера написала газета Університету штату Арізона The State Press. Волкер є виконавчим директором Міжнародного інституту лідерства Маккейна при цьому університеті.

Повідомляється, що Волкер зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, щоб оголосити про свою відставку.

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Цю інформацію також підтверджують три джерела каналу CNN.

У Держдепартаменті про відставку Волкера не заявляли.

Нагадаємо, Волкер заявив, що США готові приєднатись до нормандського формату.