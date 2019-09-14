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Штати готові: Волкер про нормандський формат

Спецпредставник з питань України Курт Волкер заявив, що Штати готові приєднатись до нормандського формату.

Штати готові: Волкер про нормандський формат

Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США з питань України, сказав, що у разі потреби Сполучені Штати Америки приєднаються до нормандського формату переговорів.

– Якщо Україна, Німеччина, Франція так вирішать, Штати готові приєднатись, – заявив Волкер під час прес-конференції на форумі YES 2019.

Нагадаємо, в Києві триває Щорічна конференція Ялтинська європейська стратегія. 13-14 вересня Україну відвідає понад 400 політиків, дипломатів, громадських діячів з 26 країн світу. Тема зустрічі – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.

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