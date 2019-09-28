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Факти / Україна / Суспільство

У Чернівцях народилася дитина з двома головами

У чернівецькому пологовому будинку №2 народилися сіамські близнюки. У ніч проти 28 вересня тут з’явилися на світ дівчатка з одним тілом та двома головами.

Немовля

Головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин підтвердив, що 28 вересня жителька Чернівецької області, у якої це була перша вагітність, народила у них дівчаток з одним тілом та двома головами.

За його словами, цю рідкісну патологію у жінки діагностували внутрішньоутробно, але вона відмовилася від переривання вагітності.

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Куріцин сказав, що її готували до пологів у Києві, але довелося приймати у Чернівцях, тому що почалися передчасно – у 33 тижні.

Лікар зазначив, що народження сіамських близнюків є рідкісним не тільки для України, але й для всього світу.

– Хоч я і давно працюють, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією, – додав він.

Нещодавно у Рівному 12-річна дівчинка народила доношеного хлопчика. Вага малюка – 3 кг 160 г.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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