У чернівецькому пологовому будинку №2 народилися сіамські близнюки. У ніч проти 28 вересня тут з’явилися на світ дівчатка з одним тілом та двома головами.

Головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин підтвердив, що 28 вересня жителька Чернівецької області, у якої це була перша вагітність, народила у них дівчаток з одним тілом та двома головами.

За його словами, цю рідкісну патологію у жінки діагностували внутрішньоутробно, але вона відмовилася від переривання вагітності.

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Куріцин сказав, що її готували до пологів у Києві, але довелося приймати у Чернівцях, тому що почалися передчасно – у 33 тижні.

Лікар зазначив, що народження сіамських близнюків є рідкісним не тільки для України, але й для всього світу.

– Хоч я і давно працюють, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією, – додав він.

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