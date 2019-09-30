PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На прожитковий мінімум в Україні неможливо прожити – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на прожитковий мінімум, який всередньому в Україні становить 2 тис. грн, сьогодні прожити неможливо.

На прожитковий мінімум в Україні неможливо прожити – Гончарук

В ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що прожитковий мінімум у країні має бути вдвічі вищим.

– Для того, щоб 10 млн українців отримали гідний мінімальний рівень забезпечення, нам потрібно, щоб прожитковий мінімум був щонайменше вдвічі більше. Тому що на прожитковий мінімум до 2 тис. грн сьогодні прожити неможливо.

У реальному житті цей прожитковий мінімум не дає можливості людині гідно себе почувати. А це означає, що державі потрібно визначити, яким насправді повинен бути прожитковий мінімум. Але виникає інша проблема, оскільки, визнаючи рівень бідності, ми, як держава, повинні розуміти звідки ці гроші взяти, – заявив прем’єр-міністр України.

Читайте: Мінсоцполітики планує відв’язати прожитковий мінімум від зайвих виплат

Основний шлях до подолання бідності, за словами Гончарука, це економічне зростання.

Нагадаємо, що у Кабміні заклали у проект бюджету на 2020 рік зростання прожиткового мінімуму на 8%.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Уряд не має наміру підвищувати податки – Гончарук
Уряд не має наміру підвищувати податки – Гончарук
Опалення
Без ризику втратити світло та тепло: Гончарук окреслив шлях до енергонезалежності
Кличко подав до суду на Гончарука і Богдана – причина
Кличко подав до суду на Гончарука і Богдана – причина
Легалізація грального бізнесу: скільки грошей у бюджет отримає Україна
Легалізація грального бізнесу: скільки грошей у бюджет отримає Україна
Можемо спокійно дивитися на зиму – Гончарук про опалювальний сезон в Україні
Можемо спокійно дивитися на зиму – Гончарук про опалювальний сезон в Україні
Критичний стан і тотальна корупція – Гончарук про Укрзалізницю
Критичний стан і тотальна корупція – Гончарук про Укрзалізницю
Олексій Гончарук
Гончарук: Мета Кабміну – $50 млрд інвестицій для зростання ВВП на 40%
МВФ
Україна підпише нову угоду з МВФ у грудні – Гончарук
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка