Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на прожитковий мінімум, який всередньому в Україні становить 2 тис. грн, сьогодні прожити неможливо.

В ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що прожитковий мінімум у країні має бути вдвічі вищим.

– Для того, щоб 10 млн українців отримали гідний мінімальний рівень забезпечення, нам потрібно, щоб прожитковий мінімум був щонайменше вдвічі більше. Тому що на прожитковий мінімум до 2 тис. грн сьогодні прожити неможливо.

У реальному житті цей прожитковий мінімум не дає можливості людині гідно себе почувати. А це означає, що державі потрібно визначити, яким насправді повинен бути прожитковий мінімум. Але виникає інша проблема, оскільки, визнаючи рівень бідності, ми, як держава, повинні розуміти звідки ці гроші взяти, – заявив прем’єр-міністр України.