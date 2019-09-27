Мінсоцполітики хоче відв’язати прожитковий мінімум від усього, що не відповідає йому по суті, щоб можна було більш гнучко рухатися за різними програмами.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявляє, що до прожиткового мінімуму прив’язані зарплати, штрафи, податки і багато іншого – це треба змінювати.

– Прив’язані понад сто виплат. І якщо трохи підняти прожитковий мінімум, то це відразу зриває бюджет, тому що все до нього прив’язано. Ми стали зовсім відірваними від тієї мети, яку повинен виконувати прожитковий мінімум, – розповіла Соколовська.

Команда міністерства працює над законодавчими змінами, які стосуватимуться прожиткового мінімуму.

– У нас є програма допомоги малозабезпеченим сім’ям, і якби ми в цій програмі залишили прожитковий мінімум як такий, то в рамках цієї програми піднімати прожитковий мінімум простіше, ніж піднімати його повністю за усією системою, – констатувала Соколовська.

Вона додала, що зараз, за допомогою Світового банку, міністерство проводить відповідні розрахунки. Законом про держбюджет можна щороку встановлювати конкретні пріоритети, які підтримуються в абсолютних цифрах.

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– Наприклад, щорічно можна визначати, що певна допомога становитиме 1 тис. грн, а в наступному році це може змінюватися. Система повинна відповідати потребам, які є в конкретний момент, – вважає міністр.

Вона підкреслила, що на цьому етапі це тільки пропозиції міністерства, але висловила надію, що у парламентської більшості будуть схожі погляди.

Нагадаємо, у вересні Мінсоцполітики розширило наповнення бейбі-боксів для новонароджених.