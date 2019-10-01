Маргарита Паша перемогла у конкурсі краси і стала Міс Україна 2019. Біографію Маргарити Паші читайте на сайті Факти ICTV.

12 вересня в фіналі всеукраїнського конкурсу краси Міс Україна 2019 змагалися 24 учасниці із різних регіонів.

Біографія Маргарити Паша

Титул Міс Україна 2019 і право представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси Міс світу завоювала 24-річна харків’янка Маргарита Паша. Дівчина також отримала призові 400 тис. грн.























Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша / 6 фотографий

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У 2018 році вона отримала ступінь магістра за спеціальністю Менеджмент, наразі дівчина є студенткою Київського інституту міжнародних відносин за спеціальністю Міжнародне право.

– Я майстер спорту з художньої гімнастики, спорт – це невід’ємна частина мого життя, – розповідає про себе дівчина.

Вона любить допомагати діткам, і називає себе філантропом. Виграти конкурс Міс Україна було дитячою мрією Маргарити.

Нагадаємо, ми робили підбірку гарячих фото Маргарити Паші.