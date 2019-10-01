Маргарита Паша стала Міс Україна 2019. Добірку найбільш гарячих фото нової Міс Україна 2019 зібрали Факти ICTV.

Міс Україна 2019 стала 24-річна харків’янка Маргарита Паша.

Вона виступала під номером 15. Саме ця красуня приміряла коштовну корону переможниці та представить Україну на 69-му конкурсі Міс світу 2019, який відбудеться в грудні в Таїланді.

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Ми зібрали для вас найкрасивіші фото нової Міс Україна 2019.



































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Нагадаємо, минулого року Міс Україна 2018 стала Леоніла Гузь з Херсонщини.