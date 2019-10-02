У Чернівцях сіамських близнюків, які народились 28 вересня в пологовому будинку №2, перевезли до обласної дитячої лікарні.

Головний лікар пологового будинку №2 у Чернівцях Альберт Куріцин повідомив, що 2 жовтня сіамських близнюків забрали до обласної дитячої лікарні.

– Вони вже там, – сказав медик.

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За його словами, дівчатка добре перенесли транспортування.

Нагадаємо, у чернівецькому пологовому будинку №2 у ніч проти 28 вересня народилися сіамські близнюки – дівчатка з одним тілом та двома головами.