У Чернівцях сіамських близнюків, які народились 28 вересня в пологовому будинку №2, перевезли до обласної дитячої лікарні.
Головний лікар пологового будинку №2 у Чернівцях Альберт Куріцин повідомив, що 2 жовтня сіамських близнюків забрали до обласної дитячої лікарні.
– Вони вже там, – сказав медик.
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За його словами, дівчатка добре перенесли транспортування.
Нагадаємо, у чернівецькому пологовому будинку №2 у ніч проти 28 вересня народилися сіамські близнюки – дівчатка з одним тілом та двома головами.
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