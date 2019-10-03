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Факти / Україна

Хімічна кастрація педофілів – Рада відхилила закон

Верховна Рада відхилила закон про обов’язкову хімічну кастрацію засуджених за педофілію.

Хімічна кастрація педофілів – Рада відхилила закон

Верховна Рада відхилила законопроєкт Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості.

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За рішення про підтримання пропозицій президента та відхилення закону проголосували 238 народних депутатів.

Нагадаємо, 4 вересня на закон, який вводить в Україні можливість кастрації педофілів, було накладено вето президента Володимира Зеленського.

Фото: Dreamstime

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