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Факти / Україна

Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною

Уряд Північної Македонії схвалив введення безвізового режиму між Україною та Республікою.

Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною

Уряд Північної Македонії схвалив проект закону про ратифікацію Угоди з Кабінетом міністрів України про скасування візового режиму між країнами.

Читайте: Україна планує підписати безвіз з 14 країнами (СПИСОК)

Законопроект передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії та України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду в 180 днів.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна підписала безвіз з країною Латинської Америки.

Джерело: Sitel

Фото: Dreamstime

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