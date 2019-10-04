Представники Американської торгової палати закликають український уряд піклуватися про міжнародні компанії, зокрема звернути увагу на світову угоду з компанією Філіп Морріс.

В Американській торговельній палаті стурбовані увагою до угоди з Філіп Морріс. Також є необхідність вирішити проблеми інших великих міжнародних інвесторів в Україні – компаній Shell, Unilever, McDonald’s та інших.

На зустрічі бізнесу з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком 4 жовтня 2019 року президент Американської торгової палати Андрій Гундер закликав український уряд піклуватися про великі міжнародні компанії, які вже довгі роки працюють в Україні і можуть стати амбасадорами для інших іноземних інвесторів.

На його думку, тільки так Україна зможе претендувати на отримання додаткових $50 млрд іноземних інвестицій. При цьому особливу увагу прем’єр-міністра президент Американської торгової палати звернув на наявні конфлікти і судові суперечки України з великим міжнародним бізнесом.

– Найголовніше – це верховенство права. Бізнес шукає не привілеї, а справедливість. На жаль, міжнародні компанії скаржаться, що верховенство права в Україні дотримується не завжди – заявив Андрій Гундер.

Глава Американської торговельної палати навів кілька негативних прикладів.

– Минулого року Україна вперше в історії підписала світову угоду з інвестором – компанією Філіп Морріс. Це був історичний крок. Замість того, щоб боротися в судах, держава та інвестор підписали світову угоду. Ми сподівалися, що це стане позитивним прецедентом для інших суперечок в майбутньому. На жаль, сьогодні ми бачимо надмірну увагу правоохоронних органів до цієї угоди, – додав він.

Президент Американської торговельної палати закликав прем’єр-міністра та уряд звернути увагу на це питання, оскільки угоду було підписано, враховуючи усі вимоги українського та міжнародного законодавства.

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Серед інших прикладів Андрій Гундер назвав спроби держави оштрафувати велику міжнародну енергетичну компанію Shell, судові справи в Україні компанії Unilever. А також негативний приклад компанії McDonald’s, яка вже довгий час через різні бюрократичні бар’єри не може відкрити ресторан в аеропорту Бориспіль.

5 грудня 2018 року Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження підписати світову угоду з компаніями Філіп Морріс Інтернешнл (США), Філіп Морріс Глобал Брендс Інк. (США), Філіп Морріс Брендс Сарл (Швейцарія) і Філіп Морріс (Україна).

Ця угода була підписана в.о. голови Державної фіскальної служби Олександром Власовим 31 січня 2019 року і 12 квітня 2019 року, відповідна судова справа була повністю закрита.

– Світова угода продемонструвала готовність уряду і ДФС стимулювати поліпшення бізнес-клімату в Україні, – заявила директор із зовнішніх зв’язків Філіп Морріс Україна Наталія Бондаренко.

У той же час, у липні 2019 року Державне бюро розслідувань провело обшуки в Державній фіскальній службі. Як заявили в ДБР, обшуки були пов’язані зі згаданою світовою угодою.

Нагадаємо, Американська торгова палата пропонує створити регулятор для формування тарифів на залізничні вантажоперевезення.