Американська торгова палата закликає український Кабмін нагалодити ситуацію в портах, використовуючи проект Порядку взаємодії.

На засіданні уряду 17 липня потрібно розглянути новий Порядок взаємодії держорганів щодо захисту природного середовища в портах. Враховуючи ті корупційні ризики, які на сьогодні несуть неправомірні перевірки та спроби затримання суден екоінспекторами, уряд просять ухвалити документ, що стане першим кроком для нормалізації ситуації в українських портах.

– На виконання доручення Кабінету міністрів України на базі Державної регуляторної служби в жовтні 2018 року була створена робоча група, учасниками якої є представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Державної морської адміністрації, Адміністрації морських портів України, профільних асоціацій і бізнес-співтовариств. В рамках робочої групи був напрацьований проект Порядку взаємодії, який буде розглядатися на засіданні уряду. Американська торгова палата закликає уряд ухвалити згаданий Порядок взаємодії, який стане першим кроком для налагодження ситуації в портах України під час здійснення перевірки судів, – заявили в Американській торговельній палаті в Україні (АСС).

Менеджер АСС з питань стратегічного розвитку Лідія Левицька нагадала, що питання про перевірку суден у морських портах України екологічними інспекторами було піднято урядом ще 27 березня поточного року. Коли на засіданні Кабміну було ухвалено постанову КМУ №367, якою були заборонені перевірки суден у морських портах України до завершення розробки відповідних нормативних документів.

Зокрема, Порядку взаємодії Адміністрації морських портів України та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, Порядку проведення перевірок, взяття проб води та проведення їх аналізу, Порядку нарахування розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден.

Незважаючи на заборону з боку Кабміну, випадки перевірок і спроб затримання суден екоінспекторами в портах продовжилися.

– Бізнес стурбований такими діями, оскільки незрозуміло, якими законодавчими нормами регулюються такі перевірки та накладання штрафів, – заявляли з цього приводу в Європейській бізнес асоціації.

13 липня в Одесі президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою призупинити на два місяці перевірки судів співробітниками Державної екологічної інспекції в морських портах України. Цей термін він обґрунтував тим, що, на його думку, новообраний парламент почне ухвалювати необхідні закони для врегулювання цієї проблеми.

Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна впевнена, що уряд має вже зараз вжити розроблений ДРС Порядок.

– Вона (екологічна інспекція, – Ред.) не може діяти на території морських портів самостійно, а лише з контролюючими органами, які для цього створені, тобто з Морською адміністрацією. Тільки з нею вона може заходити на судно. Але заходити тільки в обгрунтованих випадках, а не просто тримати судно, фактично примушуючи до якихось неформальних відносин, – заявила Ляпіна.

Менеджер АСС Лідія Левицька пояснила, що взаємодія держорганів, згідно з новим Порядком, наприклад, буде стосуватися виявлення випадків забруднення в межах акваторій морських портів. Передбачається, що адміністрація морського порту буде фіксувати факти забруднення і повідомляти в екологічну інспекцію про виявлений факт, здійснюючи відбір проб фонових показників якості води акваторії порту.

Щойно морська екологічна інспекція отримає повідомлення про факт забруднення – держекоінспектор прибуде у відповідний морський порт і здійснить відбір проб вод акваторії морського порту в місці забруднення, склавши відповідний акт обстеження акваторії порту в місці забруднення та відбору проб води.

Читайте: Зеленський запропонував призупинити екоперевірки суден в портах

– Важливо, що відбір проб води та проведення їх аналізу здійснюється в порядку, встановленому Кабміном (Порядок відбору проб води та проведення їх аналізу розробляється в рамках робочої групи при ДРС). Після чого в лабораторних умовах порівнюються результати проб води, відібраних у місці забруднення (відібрані держекоінспектором) з фоновими показниками (відібрані адміністрацією морського порту). Складається акт погіршення якості води, який фіксується підписами адміністрації морського порту та екоінспекторами. Якщо факт погіршення якості води в акваторії морського порту підтверджується і буде з’ясовано, що джерелом забруднення є судно – тільки тоді можлива перевірка судна на предмет можливого забруднення, – розповіла Левицька.

До слова, у Верховній Раді запропонували реформу механізму розподілу екоподатку в Україні.