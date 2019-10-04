Всі рішення, які прийматиме Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру публікуватимуться на сайті.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що всі рішення, які прийматиме Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру будуть публічно оприлюднені на сайті.

– Всі знають, що є угоди з землею через Геокадастр. Тому ми відкриваємо дані Геокадастру. Ви зможете побачити всі зміни, які відбуваються онлайн. Будь ласка, слідкуйте за змінами, особливо у вас в громаді чи місті, – сказав він.

Рішення будуть оприлюднені на сайті Держгеокадастру в розділі Оприлюднення наказів з розпорядження землями.

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Там буде вказана інформація про дату, номер, тематику рішень, категорії осіб, які звернулися за цим рішенням, статус розгляду заяви та інше.

Милованов додав, що оновлення інформації відбуватиметься автоматично.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що буде створено єдину базу земельних ділянок і нерухомості.