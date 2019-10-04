Верховна Рада призначила новий склад ЦВК. Що відомо про нових членів Центрвиборчкому – читайте в матеріалі.

Новий склад ЦВК сформували 17 представників від різних політичних партій.

Так, від партії Слуга народу членами ЦВК стали 10 представників, від Опозиційної платформи – За життя – двоє представників, від групи За майбутнє – двоє представників, від партій Голос, Європейська солідарність і Батьківщина – по одному представнику.

Коротко про кожного члена ЦВК розповідають Факти ICTV.

Олег Діденко (Слуга народу) – новий голова ЦВК

Юрист, був членом ЦВК попереднього складу.

У 2011 році працював юридичним консультантом партії Україна майбутнього. З 2003 по 2014 рік працював помічником нардепів Давида Жванії, Миколи Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськіва та Валерія Іщенка.

Декларація: володіє житловим будинком і земельною ділянкою у Івано-Франківській області, квартирою у Макарівському районі Київської області, автомобілем Audi Q7 2013 року випуску.

Грошові активи: готівкою – $41 200, €7 300, 84 тис. грн.

Оксана Боярчук (Слуга народу)

З 2012 року працювала приватним нотаріусом. Була начальником юридичного відділу компанії Атлас Ворд Білдінг Системс Україна.

У 2002-2008 роках обіймала посаду юридичного консультанта компанії Брейн Груп.

Юрій Буглак (Європейська солідарність)

Має юридичну освіту, співзасновник ТОВ 5 КАНАЛ ТВ і юридичної компанії Альянс адвокатів Б і Б ЛЕКС.

Був народним депутатом VIII скликання від Блоку Петра Порошенка, головою підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції.

З 2002 по 2006 рік був помічником народного депутата Петра Порошенка. З 1999 року займається приватною адвокатською практикою.

Декларація: володіє чотирма квартирами в Києві, земельними ділянками в Київській області, двома будинками у Вишгороді та Вишгородському районі, автомобілями Land Rover Freelander 2013 року випуску і Land Rover Discovery 2017 року.

Грошові активи: готівкою – $985 тис., €100 тис., 475 тис. грн.

Олена Гатаулліна (Слуга народу)

Юридичний консультант. У 2012 році балотувалася в Раду від партії УДАР Віталія Кличка. Була помічницею народного депутата VIII скликання Ради Анатолія Євлахова (БПП Солідарність) за строковим трудовим договором на постійній основі.

Обіймала посади заступника голови та члена політради УДАРу. З 2012 року займається індивідуальною адвокатською діяльністю.

Декларація: володія чотирма квартирами у Києві.

Грошові активи: готівкою – $48 тис., €7 тис.

Андрій Гевко (Голос)

Член політради і заступник голови партії Голос. У 2016-2018 роках працював у Реанімаційному пакеті реформ.

Один із засновників ГО Громадянська мережа ОПОРА, у 2006-2008 роках – її виконавчий директор.

Декларація: володіє двома квартирами у Києві, автомобілем Hyundai Elantra 2010 року випуску.

Грошові активи: готівкою – 145 тис. грн.

Вікторія Глущенко (Батьківщина)

Головний консультант відділу представництва в судах управління правового забезпечення секретаріату Центральної виборчої комісії.

Декларація: володіє земельними двома ділянками у Волинській області.

Віталій Грень (Слуга народу)

Має юридичну освіту. Засновник та керівник ТОВ Грень і партнери. Керівник юридичного департаменту партії УКРОП, член політради партії УКРОП.

У 2011 році працював юридичним консультантом партії Україна майбутнього.

Сергій Дубовик (Опозиційна платформа – За життя)

З 2014 року заступник керівника секретаріату ЦВК. У 2013-2014 роках був радником глави Центрвиборчкому Михайла Охендовського.

Був помічником нардепів Валерія Бондика, Леоніда Кравчука, Григорія Суркіса та Ігоря Шурми. У 2007 році балотувався в парламент від Партії регіонів.

Декларація: володіє двома квартирами в Києві.

Банківські рахунки: готівкою – $10 722, €15 857, 68 925 грн.

Андрій Євстігнєєв (Слуга народу)

Член ЦВК попереднього складу за квотою партії Батьківщина. Засновник та керуючий партнер адвокатського бюро Євстігнєєв, Сидоренко і партнери. Директор ТОВ РСП Інтернешнл, засновниками якого є громадяни Австрії та РФ.

Помічник на громадських засадах депутатів Валерія Кальченка Валерія та Бориса Тарасюка.

Декларація: володіє двома квартирами у Київській області та земельною ділянкою, автомобілями Chevrolet Lacetti, Chevrolet Epica та Ravon.

Грошові активи: готівкою – $45 тис., 600 тис. грн.

Ірина Єфремова (Слуга народу)

Член ЦВК попереднього складу за квотою партії Народний фронт. У 2014-2018 роках була народним депутатом від Народного фронту.

Була радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. З 2010 року – заступник директора Інституту регіональної політики.

Декларація: володіє квартирою в Харкові та Києві, автомобілем Volkswagen СС.

Грошові активи: готівкою – 1,3 млн грн.

Олександра Кармаза (Слуга народу)

Головний консультант юридичного управління апарату Верховної Ради. Доцент КНУ імені Шевченка. Була помічницею нардепа Григорія Омельченка (Блок Юлії Тимошенко).

Декларація: володіє у спільній власності квартирою в Києві.

Грошові активи: готівкою – $33 тис.

Павло Любченко (Слуга народу)

Доктор юридичних наук. Протягом 2002-2004 років працював завідувачем сектору правових проблем організації та функціонування місцевого самоврядування.

Працює в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. У 2019 році балотувався до парламенту за списком партії Голос.

Декларація: у спільній власності володіє квартирою в Харкові, автомобілем Toyota Land Cruiser.

Грошові активи: на банківських рахунках – 1,5 млн грн.

Юрій Мірошниченко (Опозиційна платформа За життя)

Народний депутат V-VII скликань від Партії регіонів, а VIII скликання – від Опозиційного блоку.

У 2010-2014 роках був представником екс-президента Віктора Януковича у Верховній Раді. На позачергових виборах в Раду балотувався від ОПЗЖ під 41-м номером у списку.

Декларація: володіє двома квартирами у Києві, автомобілями Toyota FJ Cruiser, Lexus LX570.

Грошові активи: готівкою – 50 тис. грн, $65 тис, €52 тис.

Володимир Перепелюк (Слуга народу)

Науковий консультант відділу забезпечення діяльного голови і заступника голови суду секретаріату Касаційного адміністративного суду. Експерт Центру політико-правових реформ.

Грошові активи: на банківських рахунках- 479 528 грн.

Віталій Плукар (Слуга народу)

Член ЦВК попереднього складу за квотою партії Блок Петра Порошенка. Завідувач відділу моніторингу діяльності місцевих органів влади та підтримки їх правотворчих ініціатив Департаменту місцевого самоврядування та децентралізації адміністрації президента України.

Декларація: у спільній власності володіє квартирою в Києві, автомобілем Mazda.

Грошові активи: готівкою – $35 тис.

Сергій Постівний (Слуга народу)

Юрист, з 2017 року керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

Радник міського голови Білоцерківської міськради, виконуючий повноваження начальника юридичного управління міськради.

Декларація: володіє земельною ділянкою у Київській області, автомобілем Mitsubishi Lancer.

Юрій Фрицький (Слуга народу)

Доктор юридичних наук. З вересня 2009 року завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна.

Декларація: володіє трьома квартирами у Києві, автомобілем Geely Emgrand 7.

Грошові активи: готівкою – 320 тис. грн, $32 600

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Верховна Рада затвердила новий склад ЦВК.