Портал нерухомості rieltor.ua опублікував результати дослідження, що показують, яку комісію ріелтори отримують від кожної угоди і за що саме їм платять.

Суперечки про те, варто користуватися послугами ріелторів чи продавати або купувати квартири без посередників, не вщухають і донині. Це пов’язано з тим, що до їхньої роботи багато хто ставиться упереджено.

Нерідко таких фахівців порівнюють зі спекулянтами, які живуть на відсотки. Однак насправді, справжній ріелтор – професіонал, який докладає чимало зусиль, щоб знайти варіант, який максимально відповідатиме очікуванням клієнта, допомагає вирішувати юридичні питання і навіть підтримує на психологічному рівні.

Авторитетний портал нерухомості rieltor.ua провів дослідження, яку комісію отримують ріелтори і за що. Пропонуємо ознайомитися з його результатами.

Скільки беруть за свої послуги ріелтори

Отже, аналіз результатів дослідження показав, що більшість угод з купівлі-продажу нерухомості за участі ріелторів проходять з комісією 4-5%. Їх кількість становить близько 53% від їх числа. Менше 2% від суми угоди беруть за свої послуги 3% ріелторів.

2-3% – комісія, яку отримували за свою роботу 35% посередників. Решта близько 9% угод укладаються за умови виплати ріелтору фіксованої суми, яка заздалегідь обговорюється з клієнтом.

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За що ріелтор отримує винагороду

Якщо враховувати ціни на житло, стає зрозуміло, що ріелтори отримують чималу винагороду. Виникає закономірне питання – за що їм платять?

Зазвичай, якщо здійснюється продаж квартир в Києві, в обов’язки ріелтора входить виконання таких дій:

оцінка об’єкта продажу;

аналіз ситуації на ринку;

маркетингове дослідження;

консультація щодо збору документів для здійснення угоди;

консультація щодо особливостей укладення угод, якщо йдеться про проблемну нерухомість;

фотографування квартири, приватного будинку або іншого житлового об’єкта для його представлення потенційним покупцям;

розміщення оголошень про продаж;

активний пошук покупця;

реклама;

організація переглядів;

перевірка документів перед підготовкою угоди з купівлі-продажу нерухомості.

У деяких випадках ріелтор може також надати допомогу під час організації взаєморозрахунків між покупцем і продавцем. Як бачите, обов’язки ріелтора досить різноманітні, і часто, щоб знайти покупця, таким фахівцям доводиться витрачати чимало сил і часу.

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